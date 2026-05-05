Yurt genelinde yağış ve çığ uyarısı

Giriş Tarihi: 5.05.2026 11:38

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkisini sürdürdüğünü bildirerek birçok bölgede sağanak yağış, yüksek kesimlerde ise kar ve çığ riski beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Konya hariç), Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Anadolu (Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağmur ve sağanak yağışın etkili olması beklendiği belirtildi.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor. Yetkililer, özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesine dikkat çekti. Kar erimesine bağlı risklerin de artabileceği vurgulandı.

Öte yandan Trabzon'da hava sıcaklığının 14 derece civarında olması beklenirken, kentte parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı bir havanın hakim olacağı öngörülüyor.

