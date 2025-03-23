Yurt Müdürü Yılmaz kalbine yenik düştü

Hakkâri'de sporun gelişmesi için yıllarca büyük emek veren Nevzat Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Hakkâri Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Hakkâri merkez Çavuşlu köyü nüfusuna kayıtlı olan Yılmaz, spor camiasında sevgi ve saygıyla anılan, genç sporculara yol gösteren değerli bir isimdi. Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Hakkari Erkek Yurdu Müdürümüz Nevzat Yılmaz'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun" denildi.