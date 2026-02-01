Yurtdışındaki gençler İslam karşıtlığına karşı bilinçleniyor

YTB tarafından organize edilen programlar ile yurtdışında yaşayan gençlere yönelik birçok konuda destek sağlanıyor. YTB organize ettiği programlar ile gençlerin hem yanında olurken hem de bilinç kazanmalarını sağlıyor.

ANAVATAN İLE BAĞLAR GÜÇLENDİRİLİYOR



YTB Gençlik Kampları Programı ile yurt dışında yaşayan gençlerin anavatanlarıyla bağlarını güçlendirmek amaçlanırken, 2025 yılında Antalya ve İstanbul'da düzenlenen kamp faaliyetlerine 600 genç katıldı.

YURTDIŞINDA AKADEMİK BAŞARILARIN ARTMASI İÇİN BURS



Burslar ile yurt dışında yaşayan ve bulundukları ülkelerde eğitim gören gençlerin akademik başarılarının arttırılması hedefleniyor. Burs kapsamında, üç farklı modelde burslar verilirken 2025 yılında 49 genç burs almaya hak kazandı.





HUKUK ALANINDA ÇALIŞMALAR UNUTULMADI



Son yıllarda yurt dışında yaşayan vatandaşlara ve Müslümanlara yönelik artış gösteren ırkçı ve İslam karşıtı eylemler için de adımlar atan YTB, Hukuk Alanında Uzmanlık Bursu Programı ile bu alandaki çalışmalara yönelik desteklerde bulundu. İnsan hakları ihlalleri, İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve ırkçılıkla mücadeleye yönelik raporlama, araştırma ve dosya çalışmaları bu burstan faydalandı.

SREBRENİTSA SOYKIRIMI İLE İSLAM KARŞITLIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ



YTB, İslam karşıtlığının son yüzyıldaki en büyük örneklerinden biri olan Srebrenitsa Soykırımı'nın 30'uncu yılında düzenlenen İnsan Hakları Eğitim Programı kapsamında İslam karşıtlığına dikkat çekti.

TÜRKİYE STAJLARI İLE GENÇLERE İŞ İMKANLARI SAĞLANDI



Türkiye Stajları Programı ile Türkiye'deki kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde yürütülen staj programına 10 farklı ülkeden toplam 87 stajyer katılım sağladı. Program kapsamında TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, STM paydaşlığında gençlere iş imkanları sağlandı. Ayrıca Türk öğrenci derneği ANKA tarafından, YTB desteğiyle Amsterdam'da düzenlenen Kariyer Köprüsü 2025 etkinliği kapsamında Hollanda'daki Türk gençleri; TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN ve diğer profesyonel kurumlarla bir araya getirildi.





GENÇLER TÜRK DİPLOMATLAR İLE BULUŞTU



Meslekte Birlik: Türk Diasporası Genç Profesyoneller Buluşması programı ile birlikte Türk gençleri, Türk profesyoneller ve Türk diplomatlar bir araya getirilmiş, yaklaşık 200 öğrenci bu isimlerin deneyim ve kariyer yolculuklarından faydalandı.

ECDADIN İZİ VE KÜLTÜREL GEZİLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ



Ecdadın İzinde – Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı her yıl düzenlenirken gençlerin tarih bilincinin ve millî hafızanın güçlendirilmesini amaçlanıyor. Ayrıca Yurtdışı Türkler Kültür Gezileri Programı ile yurtdışında yaşayan gençler Türkiye'nin tarihî ve kültürel mirasını yerinde tanımaları sağlanıyor. Bu yıl gerçekleştirilen gezilere ise 250 genç katılım sağladı.

ABD'DE ÜNİVERSİTEYE GEÇİŞ SÜRECİNE HAZIRLIK SAĞLANDI



Üniversite Giriş Programı, kapsamında ABD genelinde lise öğrencilerinin üniversiteye giriş sürecine ilişkin bilgilendirici çalışmalar yürütülmesi için gerçekleştirilirken, program, ABD'de üniversiteye geçiş sürecinde karşılaşılan temel aşamaların anlaşılmasını ve bu sürece daha bilinçli şekilde hazırlanılmasını hedeflemiştir.

MÜHENDİS ÖĞRENCİLERİ İLE DENEYİMLİ İSİMLER BİR ARAYA GETİRİLDİ



2025 Türkiye Stajları kapsamında Ankara'da stajlarına devam eden mühendislik öğrencileri ile TEKNOFEST'e bir ziyaret programı gerçekleştirilirken, ziyaret ile mühendislik öğrencileri öncü isimler ile bir araya geldi.





ÇOCUK YETİŞTİRME SEMİNERLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ



Yurtdışında çocuk yetiştirmeye ilişkin çalışmalar gerçekleştirilirken, çok dilli ortamlarda çocuk yetiştirme konusuna odaklanan seminerler aracılığıyla ebeveynler ve profesyoneller bilgilendirilerek, ailelerin ve gençlerin bilgilendirilmesi sağlandı.

TÜRK TOPLUMU FESTİVALİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ



İsviçre'de Türk sivil toplum kuruluşları ile YTB birlikteliğinde gerçekleştirilen İsviçre Türk Toplumu Gençlik ve Spor Festivali bin kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.