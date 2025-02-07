Haberler Yaşam Haberleri Yurtdışından indirimli araç vadedip 60 milyon vurgun yaptılar: Polis 10 kişiyi gözaltına aldı
Giriş Tarihi: 7.2.2025 14:44 Son Güncelleme: 7.2.2025 14:48

Yurtdışından indirimli araç vadedip 60 milyon vurgun yaptılar: Polis 10 kişiyi gözaltına aldı

İstanbul’da gümrükten uygun fiyata otomobil alacağını söyleyerek 9 mağdurdan toplam 60 milyon liralık vurgun yapan 10 kişilik çete polis tarafından yakalandı. Çete liderinin lüks evinde çok miktarda para ve altın ziynet eşyası ile iki tüfek bulundu. Olayın mağdurlarından Selcan K. “İlk önce bir otomobil aldık. Bunu güvenerek arkadaşlarımızı da katılmaları konusunda ikna ettik. Bizde yeni bir otomobil almaya çalışırken dolandırıldık." dedi. Şikayet üzerine çalışma başlatan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 10 kişiyi gözaltına aldı şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Yurtdışından indirimli araç vadedip 60 milyon vurgun yaptılar: Polis 10 kişiyi gözaltına aldı

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağdurların şikayeti üzerine 2 ay süren teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takipler sonucu 10 kişilik bir çete ortaya çıkarıldı. Servet B.'nin 30 suç kaydı olduğu ve "Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından 3 aranması olduğu belirlendi. Mağdurlardan 9'u ile yapılan görüşmelerde toplam zararlarının 60 milyon TL olduğu öğrenildi.

Operasyon düzenleyen ekipler, 4 Şubat günü 10 şüpheliyi yakaladı. Servet B.'nin evinde yapılan aramalarda ziynet eşyası, altın teşbih ve nakit para ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

4.5 MİLYON LİRAMIZ GİTTİ

"Dostlarımız vasıtayla gümrükten ucuz yollu sıfır araç temin edebildiklerini söyleyen insanlarla buluştuk. Bu insanlara paramızı verdik, onlar istenen ödemeyi yapmamıza rağmen bizim ne araçlarımızı verdiler ne de geri ödememizi alabildik. Bu süreçte bize güven veren durumlardan birisi avukat nezdinde durumun sözleşme ve imza ile işlem yapılmasıydı. Ancak buna rağmen konuşarak da bu işi çözemedik, yaklaşık 4 buçuk milyon TL paramız gitti."

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Yurtdışından indirimli araç vadedip 60 milyon vurgun yaptılar: Polis 10 kişiyi gözaltına aldı
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