Yurtta epilepsi nöbeti geçiren İlknur hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 9.04.2026 23:45

Yurtta epilepsi nöbeti geçiren İlknur hayatını kaybetti

Afyonkarahsar'ın Bolvadin ilçesinde kaldığı yurtta epilepsi nöbeti geçiren üniversite öğrencisi İlknur Kükler (18), hayatını kaybetti. Tire Belediyesi MHP'li Meclis Üyesi Nafiz Kükler'in kızı olduğu öğrenilen İlknur Kükler’in cenazesi memleketi İzmir’in Tire ilçesinde toprağa verilecek.

Yurtta epilepsi nöbeti geçiren İlknur hayatını kaybetti
Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Lojistik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi İlknur Kükler, öğle saatlerinde kaldığı yurtta epilepsi nöbeti geçirdi. Durumu fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine yurda sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahale sonrası hastaneye sevk edilen İlknur Kükler kurtarılamadı. İlknur Kükler'in cenazesi Bolvadin Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Tire Belediyesi MHP'li Meclis Üyesi Nafiz Kükler'in kızı olduğu öğrenilen İlknur Kükler'in cenazesi memleketi İzmir'in Tire ilçesinde toprağa verilecek.

Yurtta epilepsi nöbeti geçiren İlknur hayatını kaybetti
