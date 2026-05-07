Giriş Tarihi: 7.05.2026 14:31 Son Güncelleme: 7.05.2026 14:32

Yurtta kalan 77 öğrenci hastaneye kaldırıldı: Dikkat çeken 'zehirlenme' şüphesi!

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kız öğrenci yurdunda kalan 77 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

DHA
Sungurlu ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler, dün sabah karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti ile hastaneye başvurdu. Öğrencilerden 35'i yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi. Diğer öğrencilerin tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çorum Valiliği'nden yapılan açıklamada, olayın nedeninin belirlenebilmesi için kapsamlı inceleme başlatıldığı belirtildi. Yurtta yemeklerden ve sudan alınan numuneler, analiz için Çorum İl Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderildi. Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ÇORUM

