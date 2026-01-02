Yurtta kar yağışı etkisini sürdürüyor: Kartpostallık manzaralar oluştu...

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağıdumanlı köyünde, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köyde mahsur kalan 56 yaşındaki hasta, paletli ambulansla kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.

Kar yağışı nedeniyle yolların kapandığı Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Çakırsu Köyünde, evde kaza geçirip başından yaralanan 71 yaşındaki yaşlı kadına paletli ambulansla ulaşıldı. Öte yandan "Amasya'nın incisi" olarak anılan Boraboy Gölü, etkili olan soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Trabzon'da Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı dolayısıyla ulaşıma kapanan 286 mahalle yolunu açmak için 122 personel ve 100 iş makinesiyle çalışmalarını sürdürüyor.

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'nde yer alan, Türkiye'nin ve dünyanın en önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle yaklaşık bir haftadır yapılamayan sıcak hava balon turları yeniden başladı. Kar yağışının ardından beyaza bürünen bölge, ziyaretçilerine adeta kartpostallık manzaralar sundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı etkisini yitirirken, kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aştı. Araçlar kara gömüldü, tek katlı evler kar altında kaldı. İl genelinde 110 köy ile 247 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Şanlıurfa Siverek'te yer yer yarım metreyi bulan kar kalınlığı ve ardından oluşan buzlanma, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı sırasında birçok iş yerinin sundurması ile bazı evlerin çatıları çökerken, güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte kar kütleleri ve buzlanma tehlike oluşturmaya başladı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, özellikle kırsal mahallelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Yandere, Kuşkaya ve Kayadibi mahallelerine ulaşımın kapanması üzerine, hasta vatandaşlar kendi imkânlarıyla hastaneye gidemedi.

Tunceli'de iki gün boyunca aralıksız yağan kar yağışının durmasıyla birlikte karla mücadele çalışmalarına hız verildi. Yağış nedeniyle kent genelinde ulaşıma kapanan 298 köy yolunu açmak için il özel idaresi genel sekreterliğine bağlı çok sayıda ekip tarafından çalışma başlatıldı.

Bitlis'te bir haftadır aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde kar kalınlığı yer yer 2 metreyi aşarken, birçok araç kara gömüldü. Sabah saatlerinde kar yağışının durmasıyla birlikte vatandaşlar, araçlarını bulabilmek için uzun süre kar küremek zorunda kaldı.

Bingöl'de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle kırsal bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. İl genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında 54 köy yolu ulaşıma açılırken, sabah saatleri itibarıyla 226 köy yolunun kapalı olduğu bildirildi.

Sivas'ta iki gün boyunca etkili olan yoğun kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Kent merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 19 dereceye kadar düşerken, Kızılırmak Nehri soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.

Yozgat'ta yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışlı hava, özellikle çocuklara bayram havası yaşattı. Uzun süredir susuzlukla gündeme gelen kentte kar yağışıyla birlikte yüzler gülerken, sık sık kar tatili ilan edilmesi çocukları sokağa döktü. Okulların tatil olmasını fırsata çeviren çocuklar, evlerinden getirdikleri poşet ve tepsileri kızak yaparak karın keyfini doyasıya çıkardı.