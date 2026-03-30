Yurtta sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre; önümüzdeki 5 gün boyunca İstanbul'un da aralarında bulunduğu 12 il için sağanak yağış nedeniyle sarı alarm verildi. Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerin yüksekleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Ege, Akdeniz, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in batısı ile Adıyaman ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli yağmur bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor. Sıcaklığın ise batı ve iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgâr ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Akdeniz Bölgeleri ile Marmara'nın güney, İç Anadolu'nun güney ve doğu, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.