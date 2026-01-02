Yurtta yeni yıl coşkusu

Yurdun her bölgesinde vatandaşlar yeni yılı coşkuyla karşıladı. Kapadokya, yılbaşı gecesinde yine Türkiye'nin en çok tercih edilen noktalarından biri oldu. Yerli ve yabancı turistler, eğlence merkezleri ve seyir alanlarında yoğunluk oluşturdu. Havai fişek gösterileriyle aydınlanan gökyüzü, adeta görsel bir şölen sundu. Konaklama tesislerinde bulunan yaklaşık 35 bin yatak kapasitesinin tamamı doldu.Antalya'da 26 yıldır süren yılbaşı geleneği bu yıl da bozulmadı. Vatandaşlar 2026'yı dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde karşıladı. Türk bayraklarıyla denize giren grup, yeni yılın ilk dakikalarını Akdeniz'de geçirdi. Hava sıcaklığının 9 derece, deniz suyunun ise 20 derece olarak ölçüldüğü Antalya'da, vatandaşlar soğuk havaya aldırış etmeden yeni yılı denizde karşıladı.Vatandaşların ve turistlerin yeni yıla girmek için en çok tercih ettiği yerlerden bir de Erciyes Kayak Merkezi'ydi. Otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı Erciyes'te kayakçılar, meşaleli gösteri yaptı. Kutlama programlarının yanı sıra 2 bin 200 rakımlı Tekir bölgesinde eğlenceler düzelendi. Yakılan ateşin etrafından toplanan turistler, müzik eşliğinde yeni yıla merhaba dedi.Kış turizminin gözde mekanlarından Erzurum Palandöken'de yılbaşı tatilini geçiren yerli ve yabancı misafirler, yeni yıla ellerinde meşalelerle kayarak girdi. İzmirliler 2026 yılı kutlamalarında kentin işlek cadde ve sokaklarında vakit geçirirken işletme ve restoranlarda da yılbaşına özel eğlence programları düzenlendi.İstanbul, 2026 yılını kentin simge noktalarında düzenlenen görkemli kutlamalarla karşıladı. Vatandaşlar ve turistler; Taksim, Beşiktaş, Ortaköy, Nişantaşı ve Kadıköy başta olmak üzere meydanlara akın etti. Saatler gece yarısını gösterdiğinde gökyüzünü havai fişekler aydınlatırken binlerce kişi yeni yılın gelişini birbirlerine sarılarak kutladı. Kimi Boğaz manzarasında fotoğraf çektirdi kimi de dilek balonları uçurdu.Trabzon'da Vali Aziz Yıldırım yılbaşı gecesi yeni yıla görevleri başında giren emniyet, sağlık ve itfaiye ekiplerini ziyaret etti. Ekiplerin yeni yılını kutlayan Yıldırım, "2026 yılının 2025 yılından daha iyi geçmesini temenni ediyorum" dedi.Mehtap AYDOĞAN - Erdoğan ÖZTÜRK - Ali ALTUNTAŞ - Özgür ÖZDEMİR - Mustafa BAKIRHAN - Yunus Emre KAVAK / SABAH