Yürüyen merdiven dehşeti: 3 yaralı

İstanbul'da ulaşım çilesi bitmek bilmiyor. Mecidiyeköy'de metrobüs durağındaki yürüyen merdivenin aniden durması sonucu üstündeki vatandaşlar aşağı doğru savruldu. 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Olay saat 16.50 sıralarında Mecidiyeköy metrobüs durağında meydana geldi. Durağa inen yürüyen merdivenler, vatandaşlar üzerindeyken aniden durdu. Daha sonra ters yönde çalışmaya başlayan merdivenin üzerindeki vatandaşlar dengelerini kaybederek birbirlerinin üzerine savruldu.Ortalığın bir anda karıştığı olayda vatandaşlar büyük panik yaşarken, Seda T., Denizhan K. ve Güney Koreli Kim Shinyong ayaklarından yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yürüyen merdivenlerin devre dışı kalmasıyla durağında büyük yoğunluk oluştu.