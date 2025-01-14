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Giriş Tarihi: 15.1.2025

Yürüyerek girdi, cenazesi çıktı

ABBAS ÇAKAR
Yürüyerek girdi, cenazesi çıktı
Kocaeli'nde geçen hafta soğuk algınlığı belirtileri yaşayan 2 çocuk babası Ersin Eskar (43), eşiyle birlikte İzmit'teki bir özel hastaneye başvurdu. Kalp ve tansiyon hastası olan Eskar, 5 gün boyunca tedavi gördüğü hastanede önce entübe edildi, daha sonra hayatını kaybetti. Eskar'ın ailesi, tansiyonun düşürülmesi sürecinde yanlış tedavi uygulandığını ve hastanenin ihmali olduğunu öne sürerek hastaneden şikâyetçi oldu. Savcılık, Ersin Eskar'ın ölümüyle ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı. İnceleme kapsamında, hastane kayıtları, uygulanan tedaviler ve ilgili doktorların ifadeleri detaylı bir şekilde inceleniyor. Eskar'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi raporu ve devam eden soruşturma sonucunda netlik kazanacak.

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Yürüyerek girdi, cenazesi çıktı
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