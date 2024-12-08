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Giriş Tarihi: 8.12.2024 09:50 Son Güncelleme: 8.12.2024 09:52

Sivas'ta ayı saldırısı! Bir anda kanlar içinde kaldı: Kahreden haber geldi!

Sivas’ın Zara İlçesi'nde muhar Mahmut Alkaya (47) arkadaşlarıyla birlikte domuz avına çıktı. Bu sırada ayı saldırısına uğrayaarak ağır yaralanan Alkaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Sivas’ta ayı saldırısı! Bir anda kanlar içinde kaldı: Kahreden haber geldi!

Korkunç olay Sivas'ın Zara İlçesi'ne bağlı Karaçayır köyünde yaşandı. Arkadaşlarıyla birlikte kırsala yürüyüş yapmak için çıkan Mahmut Alkaya'ya ayı saldırdı. Yanındaki arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İş makinelerinin yardımıyla sağlık ekipleri Alkaya'nın bulunduğu yere ulaştı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alkaya, ambulans helikopterle Sivas kent merkezine sevk edildi. Buradan Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Alkaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Sivas'ta ayı saldırısı! Bir anda kanlar içinde kaldı: Kahreden haber geldi!
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