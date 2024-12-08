Sivas’ta ayı saldırısı! Bir anda kanlar içinde kaldı: Kahreden haber geldi!

Korkunç olay Sivas'ın Zara İlçesi'ne bağlı Karaçayır köyünde yaşandı. Arkadaşlarıyla birlikte kırsala yürüyüş yapmak için çıkan Mahmut Alkaya'ya ayı saldırdı. Yanındaki arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.