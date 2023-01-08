Yusuf Aktaş’ın aile avukatı caddede önlem alınmasını istedi

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde avukatın çarparak ölümüne sebep olduğu 52 yaşındaki Yusuf Aktaş'ın arkadaşları ve ailesinin avukatı olay yerinde açıklama yaptı. 25 Aralık'ta sabah karşı 05.00 sıralarında meydana gelen kazada avukat Alp Endersoy'un kullandığı otomobil, Yusuf Aktaş'a çarptı. Kaza sonrasında Aktaş olay yerinde hayatını kaybetti. Endersoy kazanın ardından olay yerinden kaçarken polisin yaptığı çalışma sonrasında yakalanarak tutuklandı. Acı olayın ardından Yusuf Aktaş'ın arkadaşları ve Aktaş Ailesi'nin avukatı kazanın yaşandığı Bağdat Caddesi'nde açıklama yaptı. Ailenin avukatı Atilla Kesecek, Bağdat Caddesi'nde yaşanan kazalara bir yenisinin daha eklendiğini ve cadde üzerinde kontrol noktası kurulmasını veya caddeye kasis konulmasını istedi.

Olayla ilgili konuşan avukat Atilla Kesecek, "Yusuf Aktaş, önce yolun karşısındaki ATM'lere geçip tekrar aracına döndüğü sırada, aracının arka kısmından geçtiği sırada sol şeritten hızla gelen emniyet ve savcılığa intikal eden kamera görüntülerinde geliş yönünde farklı araçlarla yarışarak ve yol güzergâhında makas atarak ilerleyen araçların çarpması neticesinde bulunduğumuz noktada hayatını kaybetti. Öncelikle soruşturmanın başlama anından itibaren hızlı ve titiz şekilde çalışarak failleri yakalayan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü mensuplarına buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Olayın oluş şekli itibariyle failin yan tarafından bulunan araçların soruşturmada tanık sıfatıyla ifadeleri alınmıştır. Bu araçların güzergahta yarış yaparak geldikleri dolayısıyla bu suçun müşterek failleri oldukları gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na bu şahısların da soruşturmaya dahil edilmesi için taleplerimizi ilettik. Şuanda savcılık talepleri değerlendirme aşamasındadır" dedi.

"CADDEDE ÖNLEM ALINMASINI İSTİYORUZ"

Kesecek, "Aynı zamanda bilirkişilerce aracın hızı nereden ne zaman saat kaçta geldiği ve kat ettiği mesafeyle geçiş dakikaları ölçülerek bunlar net bir şekilde tespit edilecek. Bizim ilk tespitlerimize göre aracın geliş güzergâhında kat ettiği kilometre ve geliş dakikası olarak yaklaşık hızlı 115 ile 120 kilometre olarak saptanmıştır. Ancak kesin sonuç bilirkişi incelemesi sonucunda belli olacaktır. Şüphelinin ilk ifadesinde bir yayaya çarptığını anlamadığını belirtmesinden anlaşılacağı üzere şüphelilerin alkollü veya başkaca bir madde etkisi altında olduklarını düşünüyoruz. Kazanın ardından durmadan kaçtıklarından ve sabah saatlerinde internet üzerinden şahsın vefat ettiğini öğrendiklerini söylemelerine rağmen teslim olmayarak saklanmaya devam ettikleri, yanındaki şahısların failin saklanmasına yardımcı olarak suça iştirak ettiklerini düşünüyoruz. Bizim Türkiye Cumhuriyeti yargısına olan güvenimiz tamdır. Yalnızca burada yaşanan bir durumun trafik kazası olmadığını, trafik cinayeti olduğunu belirtmek istiyoruz. Zira Bağdat Caddesi'nde sayısız olan kazalara bir yenisi eklendi. Biz artık bunların önüne geçilmesi için gerekirse cadde üzerinde 24 saat yerleşik bir kontrol noktasını veya hız yapılamayacak şekilde kasislerin konulmasını istiyoruz" diye konuştu.