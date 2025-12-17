Haberler Yaşam Haberleri Yusuf Metin öldüğüyle kaldı
Giriş Tarihi: 17.12.2025

Konya’da aşırı hızlı giderken Yusuf’un ölümüne neden olan araç sürücüsü “iyi hal”den tahliye edildi. Acılı baba, “Adalet bu olmamalı. İçimiz yanıyor” diyerek isyan etti

TOLGA YANIK
Konya'da üniversite sınavlarına hazırlanan Yusuf Metin Özcan (17), geçen 25 Ocak'ta deneme sınavı için evden çıktı. Otobüse binmek için evin karşısındaki durağa geçmek isteyen Özcan, Muhammed Yasir Çalışkan'ın (28) kullandığı lüks otomobilin çarpması sonucu, 5 gün sonra öldü.
Hakkında, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan ve tutuksuz yargılanan Çalışkan, Konya 19. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, önce alt sınırdan 2 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı.

Ardından da bu cezayı iyi halden 1 yıl 8 aya düşüren mahkeme, hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vererek tahliye etti.
Baba Mustafa Özcan (44), "Görüntülerde aracın çok hızlı olduğu anlaşılıyor. Komik bir ceza aldı. Zaten her gün acı yaşıyoruz. Bu bizim canımızı daha çok yaktı. Bu karar vicdanlarımızı parçaladı. Adaletin yok olduğunu düşünüyoruz. Üst mahkemenin kararı bozacağını umuyoruz. Adalet yerini bulsun" dedi.

