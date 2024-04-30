Yusuf Suresi 100. Ayet Okunuşu - Yusuf Suresi’nin 100. Ayeti Türkçe Anlamı ve Meali

Yusuf Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 12. Suresidir ve Hz. Yusuf'un kardeşlerinin ona reva gördüğü zulüm, kralın onu sarayda veziri olarak tayin etmesi, kardeşlerinin onu tanımayarak ona yalvarması, Hz. Yusuf'un onlara merhamet etmesi gibi olaylar anlatılmaktadır. Yusuf Suresi 100. ayet okunuşu Hz. Yusuf'un kardeşleriyle tekrar buluşması ve onların ona secde etmesi olayını anlatır. Yusuf Suresi 100. ayet Türkçe anlamı ve meali kardeşlik, affetme, tevbe ve Allah'ın takdiri gibi birçok önemli mesaj barındırır.

Yusuf Suresi 100. Ayet Arapça Yazılışı

Yusuf Suresi 100. Ayet Okunuşu

Ve rafea ebeveyhi alâl arşı ve harrû lehu succedâ(succeden), ve kâle yâ ebeti hâzâ te'vîlu ru'yâye min kablu kad cealehâ rabbî hakkâ(hakkan), ve kad ahsene bî iz ahracenî mines sicni ve câe bikum minel bedvi min ba'di en nezegaş şeytânu beynî ve beyne ıhvetî, inne rabbî latîfun limâ yeşâu, innehu huvel alîmul hakîm(hakîmu).

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Yusuf Suresi 100. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

"Ana babasını tahtın üzerine çıkardı. Hepsi ona (Yûsuf'a) saygı ile eğildiler. Yûsuf dedi ki: "Babacığım! İşte bu, daha önce gördüğüm rüyanın yorumudur. Rabbim onu gerçekleştirdi. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra; Rabbim beni zindandan çıkararak ve sizi çölden getirerek bana çok iyilikte bulundu. Şüphesiz Rabbim, dilediği şeyde nice incelikler sergileyendir. Şüphesiz O, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir."