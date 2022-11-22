Yusufeli Barajı nerede, hangi il ve ilçede sorusuna binlerce kişinin yanıt arayışı sürüyor. Baraj, yıllık ortalama 1,9 milyar kilovatsaatlik elektrik üretimiyle ekonomiye 5 milyar liralık katkıda bulunacak. Çoruh nehri dolaylarında yer aldığı bilinen barajın tam konumu merak ediliyor. Peki Yusufeli Barajı nerede yapılıyor? Yusufeli barajı neleri kapsıyor, yüksekliği kaç, haritadaki yeri ve konumu nasıl?
Yusufeli Barajı, Artvin ile Erzurum arasında Çoruh Nehri üzerinde inşa edildi.
Yusufeli Barajı ve HES, Artvin'in 70 kilometre güney batısında, Yusufeli'ne 8 kilometre uzaklıkta yer alıyor.
Orta Çoruh Havzası'nda inşa edilen en büyük baraj olan dev tesis talvegden 220, temelden ise 275 metre yüksekliğe sahip. Barajın gövdesi, 100 katlı bir gökdelen yüksekliğinde.
Yusufeli Barajı için ilk ihaleyi Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü "Yusufeli Barajı ve HES İnşaatı" adı altında 13 Ağustos 2012 tarihinde düzenledi. Bu ihaleyi Limak, Cengiz ve Kolin firmalarının oluşturduğu LCK Yusufeli Adi Ortaklığı kazandı.
Eyfel Kulesi'nden 25 metre kısa olan baraj, devasa gövdesiyle yükseklik bakımından Türkiye'de birinci, dünyada 5'inci sırada yer alıyor.
Barajın gövdesi, düşey ve yatay düzlemde kavisli şekilde tasarlandı. Bu çift eğrilikli tasarım sayesinde barajın arkasındaki milyonlarca metreküplük suyun basıncı yamaçlara aktarılıyor ve gövdenin mukavemeti artırılıyor.
Dev gövdenin arkasında depolanan suyun potansiyel enerjisi, Türkiye'nin HES potansiyelinin yaklaşık yüzde 2'si olan yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaatlik elektrik enerjisine dönüştürülecek. Yusufeli Barajı, 558 megavat kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar lira katkı sağlayacak.
Temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı inşası tamamlandı. Baraj inşaatı ve ilçe merkezi ile köylerdeki 5 bin konut, 270 iş yeri ve 9 bin 430 dönüm tarım arazisi, sular altında kalacak.