Yusufeli Merkez Viyadüğü ulaşıma nefes aldırdı

Yusufeli Barajı'nın su tutmasıyla birlikte su altında kalan Artvin–Yusufeli–İspir–Erzurum güzergâhında ulaşım bütünlüğü, Merkez Viyadüğü'nün tamamlanmasıyla yeniden sağlandı. Proje kapsamında, baraj gölünün etrafından dolanan 16,2 kilometrelik yol kesimi, 685 metrelik viyadük ile geçilerek önemli ölçüde kısaltıldı. Böylece Yusufeli ilçe merkezi ile çevre köylerin Artvin iline bağlantısı yaklaşık 15,5 kilometre azaldı. Yeni güzergâh sayesinde seyahat süresi ise 95 dakikadan 70 dakikaya indirildi.

Yusufeli Merkez Viyadüğü'nün, ulaşım güvenliğini artırmasının yanı sıra bölge halkının günlük yaşamını kolaylaştırması ve ekonomik hareketliliğe katkı sağlaması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Artvin'de hizmete alınan Yusufeli Merkez Viyadüğü ile birlikte seyahat süresinin 25 dakika azaldığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yusufeli Merkez Viyadüğü ile seyahat süresi 25 dakika azaldı. Mesafeler kısaldı, yol medeniyetle buluştu" ifadelerine yer verdi. Paylaşımda yer alan görselde de viyadüğün hizmete girmesiyle Artvin ve çevresinde ulaşımın daha hızlı ve konforlu hale geldiği vurgulandı. Yusufeli Merkez Viyadüğü'nün, bölgedeki yol konforunu artırarak mesafelerin daha kısa sürede aşılmasına önemli katkı sağladığı belirtildi.