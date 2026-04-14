Yutma yöntemiyle uyuşturucu taşıyan zanlı tutuklandı
Giriş Tarihi: 14.04.2026 22:59 Son Güncelleme: 14.04.2026 23:04

Bingöl'de mide ve bağırsaklarında yutma yöntemiyle uyuşturucu taşıdığı tespit edilen şüphelinin mide ve bağırsaklarından 103 kapsül halinde 642 gram afyon sakızı çıkarıldı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. "Yutma" yöntemiyle uyuşturucu taşıdıkları şüphesiyle yakalanan şüpheli, gerekli kontrollerin yapılması için hastaneye sevk edildi.

Hastanede yapılan görüntülemelerde, şüphelinin mide ve bağırsaklarında yabancı cisimler tespit edildi. Yapılan müdahaleyle şüphelinin mide ve bağırsaklarından 103 kapsül halinde 642 gram afyon sakızı çıkarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

