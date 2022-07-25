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Giriş Tarihi: 25.7.2022 11:19 Son Güncelleme: 25.7.2022 11:19

Yüz Şişmesi Neden Olur? Yüz Şişmesi Neyin Belirtisi, Hangi Hastalıktan Kaynaklanır?

Bireylerin yaşam rutini, uyku alışkanlıkları ya da beslenme şekli vücudun dıştan görüntüsünü doğrudan etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Yüz şişmesi de genelde kişinin alışkanlıkları sebebiyle meydana gelen bir durumdur, ancak bu durumun yani yüz şişmesinin altında herhangi bir rahatsızlık da yatıyor olabilir. Bu içeriğimizde siz sevgili okurlarımız için yüz şişmesi neyin belirtisi olduğu hakkındaki detaylı bilgileri inceleyip derledik.

Yüz Şişmesi Neden Olur? Yüz Şişmesi Neyin Belirtisi, Hangi Hastalıktan Kaynaklanır?

Aynaya baktığında şiş bir yüz görmek hemen herkesin canını sıkan bir durumdur, ancak yüz şişmesi çoğu zaman yine kişinin kendi alışkanlıkları ve rutinleri bedeniyle oluşmaktadır. Bazı durumlarda ise nadir de olsa yüz şişmesi bir takım hastalıkların belirtisi olabilmektedir. Peki, yüz şişmesi neyin belirtisi? Yüz şişmesi neden olur? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Yüz Şişmesi Neden Olur, Neyin Belirtisidir?

Toplumun her yaş grubundan insanın başına sıkça gelen yüz şişmesi genelde uyku ve beslenme tarzıyla doğrudan alakalı olan bir durumdur. Lakin yüzde şişlik bazen de alerjik reaksiyonun ya da bir takım hastalıkların sinyali de olabilir. Yüz şişmesinin en sık görülen sebepleri arasında ilk sırada, fazla uyumak ve uykudan önce tuzlu gıdalar tüketmek gelir. Ayrıca bazı rahatsızlarda bireylerde yüz şişmesine neden olmaktadır. Bu rahatsızlıkları şöyle sıralayabiliriz;

  • Vücudun Su Tutması

Özellikle sabahları yaşanan yüz şişmesini en büyük kaynağı vücudun su tutmasıdır. Aşırı tuzlu tüketim, güneşe uzun süre maruz kalma, bir takım ilaçların kullanımı, B vitamini eksikliği, hamilelik, regl ve menopoz vücudun su tutup ödem yapmasına bu durumda haliyle yüz şişmesine neden olmaktadır. Kronik olarak yüzünde şişlik olan kişilerde tiroit, karaciğer, böbrek veya kalp ile ilgili sağlık sorunları görülebilmektedir.

  • Alerjik Reaksiyonlar

Uyumadan önce tüketilen bir yiyeceğe, kullanılan kozmetik ürünlerine, böcek ve arı sokmasına ya da polene karşı alerjik reaksiyon geliştiren kişilerde yüz şişmesi görülmektedir.

  • Diğer Olası Nedenler

Bireylerde yazın ya da mevcut zamansa yaşanılan boğaz, kulak ve diş enfeksiyonları yüz şişmesine neden olabilir. Ayrıca aspirin, penisilin, sülfonamid ve glukokortikoid içeren ilaçların yan etkileri arasında yüzün şişmesi mevcuttur. Cerrahi operasyon geçirmiş kişilerde, vücudun iyileşme sürecinde bilhassa sabahları yüz şişmesi sıklıkla görülen bir durumdur.

  • Uyku Pozisyonu

Uyku sırasında sürekli yüz üstü ve yan pozisyonlarda yatmak yüzde ve göz çevresinde şişliklere neden olabilmektedir. Ayrıca 8 saatten fazla uyku uyumak da yüz şişmesine neden olan faktörlerden birisidir.

  • Kozmetik Ürünler

Yüz bölgesinde uygulanan bazı kimyasal ve kozmetik ürünler ( krem, tonik, peeling, fondöten, pudra gibi) yüz derisinin yorulmasına ve yüzün şişmesine neden olmaktadır. Bu sebeple uzmanlar kozmetik ürünlerin yüzde uzun süreli kullanımını önermemektedir.

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Yüz Şişmesi Neden Olur? Yüz Şişmesi Neyin Belirtisi, Hangi Hastalıktan Kaynaklanır?
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