Haberler Yaşam Haberleri Yüzde 200 zam istediği kiracısını darp ettirdi
Giriş Tarihi: 6.3.2024

Yüzde 200 zam istediği kiracısını darp ettirdi

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Yüzde 200 zam istediği kiracısını darp ettirdi
Ankara Sincan'da yaşayan Mehmet Yıldız, bir yıl önce Tandoğan Mahallesi'nde bir eve taşındı. Kira sözleşmesinin yenileme tarihi geldiğinde ev sahibi Sevda T., Yıldız'dan yaklaşık yüzde 200 zamlı kira talep etti. Zam oranını kabul etmeyen Yıldız'ın evden çıkmasını isteyen Sevda T., eski eşi Taner K. aracılığıyla Yıldız'ı tehdit etti. Taner K., 4 Ocak'ta arkadaşlarıyla birlikte evini bastığı Yıldız'ı darp etti. Tehdit telefonları alan Yıldız, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Sevda T. ve eski eşi Taner K. hakkında soruşturma başlatıldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Yüzde 200 zam istediği kiracısını darp ettirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA