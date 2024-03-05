Yüzde 200 zam istediği kiracısını darp ettirdi

Ankara Sincan'da yaşayan Mehmet Yıldız, bir yıl önce Tandoğan Mahallesi'nde bir eve taşındı. Kira sözleşmesinin yenileme tarihi geldiğinde ev sahibi Sevda T., Yıldız'dan yaklaşık yüzde 200 zamlı kira talep etti. Zam oranını kabul etmeyen Yıldız'ın evden çıkmasını isteyen Sevda T., eski eşi Taner K. aracılığıyla Yıldız'ı tehdit etti. Taner K., 4 Ocak'ta arkadaşlarıyla birlikte evini bastığı Yıldız'ı darp etti. Tehdit telefonları alan Yıldız, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Sevda T. ve eski eşi Taner K. hakkında soruşturma başlatıldı.