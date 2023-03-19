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Giriş Tarihi: 19.3.2023

Yüzde 600’lük kira artışına gözaltı

Adana’da aylık 833 lira olan kirayı yüzde 600’lük zamla 5 bin liraya çıkardığı öne sürülen ev sahibi Emin Ç., gözaltına alındı

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Yüzde 600’lük kira artışına gözaltı
Adana'da Aynur Kaya (60), yatalak olan annesi Akide Becerikli (87) ve kız kardeşiyle birlikte 4 yıl önce Seyhan ilçesinde bir evin ikinci katını kiraladı.
Tek gelir kaynağı, devletin annesine bağladığı aylık 6 bin liralık maaş olan Kaya'nın, aylık 833 lira ödediği evin yıllık kira sözleşmesi, 15 Mart'ta sona erdi. Ev sahibi Emin Ç., yeni bir sözleşme için Kaya'dan önce 2 bin 500 lira istedi. Ardından sahibi olduğu 3. katı 5 bin liraya kiraya verince yine aynı rakamı Kaya'dan talep etti. Yüzde 600'lük kira artışını karşılayamayacağını belirten Kaya ev sahibiyle anlaşmazlığa düştü.



İddiaya göre Emin Ç., önce Kaya'dan daireyi boşaltmasını istedi. Kaya buna yanaşmayınca dairenin suyunu kesti. Elektriği kapatma girişimini ise Kaya engelledi. Susuz evde ailesiyle birlikte yaşam mücadelesi veren Kaya, bunun üzerine polis merkezine giderek ev sahibinden şikâyetçi oldu.



Bu gelişme üzerine polis, Emin Ç.'yi gözaltına aldı. Emin Ç., ifadesinde "Evin elektrik ve suyunu ben kapattırmadım. Her iki sayaç da arızalandı. Kimseden yüksek kira bedeli istemedim. Aynur Kaya'yı da 4 yıldır idare ediyorum" diyerek kendini savundu. Adliyeye sevk edilen Emin Ç., gazetecilere "Haksız yere gözaltına alındım" dedi.

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Yüzde 600’lük kira artışına gözaltı
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