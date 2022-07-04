Yüzde hesaplama nasıl yapılır? En kolay ve basit yüzde hesaplama

YÜZDE HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yüzde hesaplama belirlemiş sabit bir miktarın bir kısmının ortaya çıkarılması işlemidir. Bu işlemin yapılabilmesi için birtakım formüller kullanılır. Örnek vermek gerekir ise A sayısının %10'u alınacak ise A sayısının ilk olarak 10 ile çarpılması sonra da 100 sayısına bölünmesi işlemi yapılır.

BASİT YÜZDE HESAPLAMA

Matematik işlemleri arasında en basit gerçekleştirilen işlemlerden birisi yüzde hesaplamalarıdır. Yüzde işlemlerinde dikkat etmeniz gereken nokta hangi sayının yüzdesini alacaksanız o sayı üzerinde işlem yapmak olmalıdır.