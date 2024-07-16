Yüzlerce vatandaş 8 yıl önceki gibi demokrasi nöbeti tuttu

KADEŞ Barış Meydanı'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Çorum Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından dua edildi. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de yaptığı konuşma dev ekranlardan canlı takip edildi.

Daha sonra protokol konuşmalarına geçildi. Programda sırasıyla 15 Temmuz şehidi Mustafa Avcu'nun babası Ayhan Avcu, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum Milletvekilleri Av. Oğuzhan Kaya ve Av. Yusuf Ahlatcı ile Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı kürsüye çıkarak birer konuşma yaptı.

"ÖLECEKSEK BUGÜN ÖLELİM' DEDİM"

15 Temmuz şehidi Mustafa Avcu'nun babası Ayhan Avcu, o gece yaşadıklarını anlattı. Avcu, "Askere gidince gazi oldum. Güneydoğu'da yaralandım. 1992'de terörle mücadelede. Sonra askeriyeye işe girdim Ankara'da yaşamaya başladık. 3 evladımız vardı. En küçüğüydü Mustafam. O günden bahsetmek istiyorum. Akşam bu saatlerde beraberdik. Hatta sohbet ettik, namazı da o kıldırdı bize. Güzel bir Müslümandı, güzel bir vatanseverdi. Uçakların sesini duyunca ben hemen eve gittim. Biz dua ediyoruz dedi. Dedim ki 'Oğlum Mustafa, buna müdahale edelim' dedim. Ben ne olduğunu anladım. 'Öleceksek bugün ölelim' dedim. O da 'tamam baba' dedi. Onlar havaalanına geliyor diye giderken emniyetin önünden geçerken geri çevirmişler. Oradan genelkurmayın önüne gidiyorlar. Yanında amcasının oğlu var. Diyor ki 'Fatih bak bugün şehitlik günü. Fırsat geldi' diyor. 'Gel diyor' öne çıkıyor. Genelkurmayın önünden ateş ediyorlar. Takribi 12.30 civarıydı. Biz Cumhurbaşkanının telefonu gelmeden sokağa çıkmıştık. Mustafam güzel bir Müslümandı. Güzel bir insandı. İnsan babasına layık bir evlat olmak için yaşar ya inanın evladımıza layık olabilmek için yaşayan bir baba olduk. Rabbim şahadetini kabul etsin" diye konuştu.

"DÜŞMAN HİÇBİR ZAMAN TEK GELMEMİŞTİR"

Ardından kürsüye çıkan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise "Tarihin gördüğü en büyük millete düşman hiçbir zaman tek gelmemiştir. Topuyla, tüfeğiyle hep beraber gelmiştir. Yüreğini Allah'a açmış bu millet hiçbir zaman mahcup olmamıştır. FETÖ'sü, PKK'si, PYD'si dünyanın hepsi gelse, tekrar kalkışsalar bu tür ihanetlerine Çorumlular olarak göğsümüzü siper etmeye var mıyız? Allah'ın izniyle bu ses hakkın gür sesi" ifadelerini kullandı.

"BİR TANE TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU KALMAYINCAYA KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

15 Temmuz'da Türk milletinin tanklara, uçaklara, helikopterlere gövdelerini siper ettiğini hatırlatan AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya da "Bugün Amerika'da yaşayan örgütün üst kadrosu buradakilere birtakım talimatlarla ümit vadetmekte. Her seçimde, her olayda 'geldik, geliyoruz' ümitleriyle insanları kendilerine bağlı tutmaya çalışıyorlar. Ama bir tane terör örgütü mensubu kalmayıncaya kadar mücadelemiz devam edecektir" dedi.

"TÜRKİYE GEÇİLMEZ"

Türk milletinin o gece "Türkiye geçilmez" diyerek işgal kuvvetlerine net bir mesaj verdiğini vurgulayan AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, "15 Temmuz gecesi milli iradeye canı pahasına sahip çıkan halkımızın kahramanlığına ve FETÖ'cü hainlerin ve destekçilerinin karanlık yüzüne tüm dünya tanık olmuştur. Milletimiz 253 şehit vererek 'Türkiye geçilmez' diyerek işgal kuvvetlerine net bir mesaj vermiştir. FETÖ terör örgütüne karşı milletimizin dayanışma ruhu, her türlü uluslararası destekli ihanet şebekesinin planlarını boşa çıkarmıştır. O geceki cesaretimiz, dik duruşumuz, Milletçe birliğimiz ve kararlılığımız aynı heyecanla devam etmektedir" diye konuştu.

"MİLLET OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK"

Programda son konuşmayı yapan Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ise birlik ve beraberlik mesajları verdi. Türk milletinin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini bir kez daha dünyaya haykırdığını kaydeden Vali Dağlı, "15 Temmuz hain darbe girişimi aziz milletimizin birliğine, bütünlüğüne, bağımsızlığına kast edilen alçakça bir girişimdi. Demokrasimize yapılan çok büyük bir saldırı idi. Ancak biz millet olduğumuzu gösterdik ve millet olarak 15 Temmuz destanını yazdık. Türk halkı, demokrasiyi ve seçilmiş iradeyi korumak için bu destansı direnişi gösterdi. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokağa dökülen Türk milletinin gösterdiği cesaret ve kararlılık hain girişimi geri püskürttü. Milletimiz verdiği bu ikinci kurtuluş mücadelesiyle bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini bir kez daha ilan etti. Onurlu, dik duruşuyla birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun bu topraklarda sonsuza kadar yaşayacağını gösterdi. Devlet-millet bütünleşmesiyle ortaya konulan bu mücadelemiz demokrasiye sahip çıkma noktasında tüm dünyaya örnek teşkil etti. Bu milletin zaferidir" ifadelerini kullandı.

YARIŞMALARDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Protokol konuşmaları sonrası 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen koşu sonrası sporcular, ellerindeki sancağı Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'ya teslim etti.

Ardından protokol üyeleri, 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında "Milletin Zaferi" konseptiyle düzenlenen kompozisyon, şiir, resim ve koşu yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini teslim etti.

Anma programı, Çorum Belediyesi Folklor Ekibi'nin Ege yöresine ait halkoyunları gösterisiyle devam etti.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise ünlü sanatçı Uğur Işılak sahne aldı. Gece boyunca meydanı dolduran vatandaşlar, Uğur Işılak'ın eserleriyle demokrasi nöbeti tuttu.

Gece geç saatlerde ise sela okundu. Demokrasi nöbeti, sabah namazının kılınmasının ardından sona erdi.

Programa, Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum Milletvekilleri Av. Oğuzhan Kaya ve Av. Yusuf Ahlatcı, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum Barosu Başkanı Av. Turan Kalıpcı, Vali Yardımcıları Tamer Orhan, Erdoğan Kanyılmaz, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, daire müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.