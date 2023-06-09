Yüzlerce yıllık eserler burada şifa buluyor

Asırlar süren tarihi yolculuğun yıprattığı eserler, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Kitap Şifahanesi'nde özel yöntemlerle onarıldıktan sonra kütüphanedeki yerini alıyor. Yüzlerce yıllık yazma eserlere ev sahipliği yapan kütüphanedeki Kitap Şifahanesi'nde, yazma eser, nadir matbu kitap ve belgeler, onarımları yapılarak daha dayanıklı hale getiriliyor, adeta "şifa" buluyor. Eserlerin bozulma durumları uzmanlarca incelenerek tespit edildikten sonra belgelendirme ve restorasyon önceliklerine göre işlemlere başlanıyor. Çalışmalar, özgün yapı korunarak en az müdahaleyle her bir eserin ihtiyacına yönelik yürütülüyor. Restorasyonları tamamlanan eserler, belgelendikten sonra önleyici koruma ilkeleri kapsamına uygun depolama alanlarında muhafaza ediliyor, periyodik bakımları ve kontrolleri sağlanıyor. Kitap Şifahanesi Koordinatörü Mihrican Kılıç Özer, işlemler sırasında kitapların bir yandan da dijital ortama aktarıldığını ve tüm uygulamaların "öncesi-sonrası" olmak üzere fotoğrafla kayıt altına alındığını dile getirerek, "Yazma kitapların sayfa sayfa dijitalleştirilmesi yapılıyor. Araştırmacılar inceleme talep ettikleri takdirde önce dijital taramalar üzerinden yardımcı oluyoruz. Birebir kitabı görmek istediklerindeyse uzman refakatinde inceleyebiliyorlar" diye konuştu.