Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi ne zaman başlayacak? Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Yönetmenliğini J.A. Bayona, Charlotte Brändström ve Wayne Yip'in üstlendiği Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi için nefesler tutuldu. Yüzüklerin Efendisi film serisinin müdavimi olanlar tarafından h beklenen dizinin yayın tarihi belli oldu. Macera ve fantastik türlerindeki ABD yapımı dizinin yayın tarihi kadar konusu ve oyuncuları da merak ediliyor. Peki Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi ne zaman başlayacak? Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte film ile ilgili tüm detaylar…
YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: GÜÇ YÜZÜKLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yüzüklerin Efendisi film serisinin merakla beklenen devasa dizisi The Lord of the Rings: The Rings of Power, Türkçesiyle Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin yayın tarihi belli oldu.
Orta Dünya'nın ve Yüzüklerin Efendisi serisinin yaratıcısı olan J. R. R. Tolkien tarafından 'İkinci Çağ' olarak adlandırılan ve Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi üçlemeleriyle hikâyeleri anlatılan dönemin yüzlerce yıl öncesini konu alan dizi, 2 Eylül'den itibaren Amazon Prime Video'da izleyiciyle buluşacak.
YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: GÜÇ YÜZÜKLERİ KONUSU NEDİR?
Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi, J.R.R. Tolkien'in Orta Dünya tarihinin İkinci Çağı'nda "Hobbit" ve "Yüzüklerin Efendisi" üçlemesinden binlerce yıl öncesinde geçen olayları konu ediniyor.
İnsan krallığı Numenor'un yükselişi ve ardından düşüşü, Melkor'un Gazap Savaşı'nda yenilmesinin ardından sağ kolu Sauron'un kayıplara karışması ve sonrasında bilinen üçlemenin de odak noktası tek yüzük ve diğer yüzüklerin ortaya çıkışını anlatacak.
Yaklaşık 465 milyon dolarlık ilk sezon maliyetiyle tarihin en yüksek bütçeli dizisi olacağı bilinen The Rings of Power 'da; filmlerden bilinen Galadriel, Elrond, Arondir ve o zaman diliminde yaşadığı varsayılan Hobbitler de yer alacak.
YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: GÜÇ YÜZÜKLERİ OYUNCU KADROSU
The Lord of the Rings: The Rings of Power dizisinin oyuncu kadrosu şöyle:
Ismael Cruz Córdova, Peter Mullan, Morfydd Clark, Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman ve Sara Zwangobani.