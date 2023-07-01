Yüzüklerin Efendisi İzleme Sırası - Çıkış Tarihine Göre ve Kronolojik Sıralama İle Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit Filmleri İzleme Sırası

Yüzüklerin Efendisi izleme sırası bu serinin izlenmeye başlamadan önce bilinmesi gereken en önemli maddesidir. Yirmi yılı deviren harika bir eser olan Yüzüklerin Efendisi kronolojik sırası doğru bir şekilde anlaşılıp filmler buna göre izlendiğinde eseri tam olarak anlamak mümkündür. Yüzüklerin efendisi film sırasını paylaşırken detayları açık bir şekilde vermeye ve Yüzüklerin Efendisi serisi nereden başlamalı konusuna net bir cevap getirmeye özen gösterdik.

Yüzüklerin Efendisi Filmleri İzleme Sırası

Yüzüklerin Efendisi aslında J.R.R Tolkien tarafından yaratılmış olan Orta Dünya evreninin bir bölümünde geçen maceraların adıdır. Yani bakıldığı zaman fantastik bir evrenin içinde de bir kronolojik bir sıralama mevcuttur.

Filmler de bu kronolojik sıralamaya göre çekilir ve konu bütünlüğü bu şekilde sağlanmış olur. İzleyicilerin de kronolojik sıralamaya rağbet ederek filmi seyretmesi konuyu daha net anlayıp zihinlerinde tam anlamıyla bir tasvir oluşturabilmeleri açısından çok önemlidir.

Yüzüklerin Efendisi Kronolojik Sırası

Yüzüklerin Efendisi filmi de diğer fantastik film serileri gibi kronolojiye sadık şekilde izlenmelidir. Aşağıda Yüzüklerin Efendisi filmlerinin çıkış tarihleriyle birlikte sıralamasına da açıkça anlaşılabilecek bir biçimde yer verdik.

Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) - 2001 Yüzüklerin Efendisi: İki Kule (The Lord of the Rings: The Two Towers) - 2002 Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (The Lord of the Rings: The Return of the King) – 2003

Yüzüklerin Efendisi aynı zamanda bir edebi eserdir. J.R.R Tolkien'in yazmış olduğu Orta Dünya serisi kitapları da aynı sıralama ile okunmalıdır.

Yüzüklerin Efendisi Serisi Nereden Başlamalı?

Yüzüklerin Efendisi serisini tek başına seyretmek için ilk çekilen 2001 tarihli Yüzük Kardeşliği filminden başlamak ve İki Kule ile Kralın Dönüşü devam etmek en sağlıklı yöntem olacaktır. Fakat bir de bilindiği gibi Orta Dünya evreninden çok önemli bir macera olan Hobbit eserinin de filmi çekildi.

Hobbit, Yüzüklerin Efendisi'nden önce olan ve Yüzüklerin Efendisi ile ilgili kilit bilgilere yer verilen bir eserdir. Bu nedenle çoğu Orta Dünya sever, öncelikle Hobbit serisinin izlenmesini ve ardından Yüzüklerin Efendisi'ne geçilmesini tavsiye etmektedir. Bizim tavsiyemiz de bu yöndedir.

Hobbit filmlerini sırasıyla izlemek için de kronolojik sıralama aşağıdaki gibidir.

Hobbit: Beklenmedik Yolculuk (The Hobbit: An Unexpected Journey) - 2012 Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları (The Hobbit: The Desolation of Smaug) - 2013 Hobbit: Beş Ordunun Savaşı (The Hobbit: The Battle of the Five Armies) – 2014

Bilbo Baggins'in maceralarının anlatıldığı filmde Yüzüklerin Efendisi'nin ana konusu olan Tek Yüzük ile ilgili pek çok bilgi edinmek mümkün. Ayrıca filmdeki karakterlerin ve ırkların eski hallerini görmek için Hobbit'ten başlanması konunun tam anlamıyla kavranması adına kritik önem taşımaktadır.