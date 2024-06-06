Yüzyılın cerrahı 99 yaşında

Yüzyılın Beyin Cerrahı Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil adına kurulan, "Yaşargil Mikronöroşirürji Akademisi"nin ilk kongresinde dünyanın önde gelen beyin cerrahları İstanbul'da buluştu. Kongreye 50 ülkeden 700'e yakın beyin cerrahı geldi. Amerika'dan, Japonya'dan, Çin'den, Brezilya'dan, Arjantin'den, Meksika'dan, Hindistan'dan, Avustralya'dan ve Şili'den beyin cerrahları, Prof. Dr. Yaşargil'in tekniklerini öğrenebilmek için kongreye katıldı. Üstelik bu bilim insanları kendi bireysel harcamalarıyla kongreye geldi. 99 yaşına giren Prof. Dr. Yaşargil, doğum günü pastasının mumlarını üflerken, "24 saat yetmez daha çok çalışacaksınız ve 1-2 yıl değil, bütün ömrünüzü vakfedeceksiniz. İyi bir mikronöroşirürjiyen bu şekilde olabilirsiniz. İnsan beyninin anatomisini öğrenmek gerekir. Bunun için de laboratuvarda çokça vakit geçirmek ve insan kadavrası üzerinde nöroanatomiyi öğrenmek gerekir" dedi. Prof. Dr. Yaşargil, tüm ameliyatlarına hemşire eşi Dianne Bader Gibson ile birlikte girdiğini söyleyerek "Ne yaptıysam eşim sayesinde, onun desteği ile oldu. Onunla birlikte çalışmaktan dolayı bu başarıyı elde ettim" dedi.HARVARD Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Ossama Al-Mefty: Türkiye'de dünyanın en iyi nörocerrahları bulunuyor ve bunun bir sürpriz olmadığını biliyoruz. En büyük dönüşüm, dünyanın en iyi beyin cerrahı olan Yaşargil'in önderliğinde yapıldı. Tedavisi mümkün olmayan birçok vakada ve hastalıkta sorunsuz iyileşmeler yaşandı. Arkansas Nörolojk Bilimler Enstitüsü'nden Prof. Dr. Ali F. Krisht: Tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. 30 yıl boyunca Yaşargil hocanın öğrencisi olmaktan büyük gurur duyuyorum. Milyonlarca insanın sağlığına kavuşmasına öncülük eden insanlarla birlikte olduğunuz için çok şanslısınız. Wisconsin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Mustafa Başkaya: Yaşargil felsefesi ve onun ortaya çıkardığı modern mikrocerrahi çığır açtı.PROF. Dr. Gazi Yaşargil'in oğlum diye hitap ettiği dünyanın önde gelen beyin cerrahları arasında yer alan ve kongreye başkanlık eden Prof. Dr. Uğur Türe, "1967'de mikronöroşirürji devrimini yaratan ve şu ana kadar aktif çalışmaya devam eden hocamız hayattayken, bu akademiyi kurmak istedik. Çünkü mikronöroşirürji hastalar için hâlâ tek umut kaynağı. 200 genç beyin cerrahını hayırseverlerin bağışları sayesinde ücretsiz olarak kongrede ağırladık. Eğitim önemli" dedi. "Beyin sağlımız için ne yapmalıyız" sorusuna ise Prof. Dr. Uğur Türe, yine hocası Prof. Dr. Yaşargil'den örnek vererek, "Hocamızın sağlığı yerinde, sadece boynunda bir sıkıntı var, onun için yürümekte güçlük çekiyor. Onun dışında beyni hepimizden daha kıvrak. En stresli işi yaptı. Mücadele içeren stres, beyin sağlığı için en sağlıklı şey. Ama içinde mücadele enerjisi olacak. Depresyon kötü ama stres, beyin sağlığı için çok iyi" dedi.