Yüzyılın soykırımı ilk kez kayda geçirildi

İsrail'in Gazze'ye yönelik 2 yıl süren soykırımı, "Gazze: Bir Soykırımın Anatomisi" adıyla dünyada ilk kez bir Türk gazeteci tarafından belgelenerek kitaplaştırıldı. Soykırım vakalarını gün gün belgeleyen kitap, vahşeti mümkün kılan tarihsel, ideolojik ve politik dinamikleri de ele alarak soykırımın anatomisini ortaya koyuyor. SABAH Gazetesi Politika Editörü Orhan Turan, 2 yıl süren çalışmasıyla tüm süreci kesintisiz biçimde vaka bazlı olarak ele aldı. Dört bölümden oluşan kitapta, Kenan diyarından Roma'ya, İslam fethinden Osmanlı hâkimiyetindeki huzur dönemine kadar tarihsel süreç ele alınırken İngiliz manda yönetiminden 1948'de İsrail'in ilanı ve günümüze kadar gelen işgalin arka planına da ışık tutuluyor.Kitapta, 7 Ekim 2023-10 Ekim 2025 arasında süren iki yıllık soykırım süreci de Birleşmiş Milletler raporları, Gazze'deki resmi kurumlar, uluslararası ajanslar ve birincil kaynaklar üzerinden vaka bazlı olarak belgeleniyor. Kitabın son bölümünde ise vahşeti besleyen ideolojik, siyasi, ekonomik ve diplomatik mekanizmalar tüm açıklığıyla gözler önüne seriliyor.Kitapta, 28 Ekim 2023'te Netanyahu'nun orduya verdiği Tevrat kaynaklı "Amalek'i yok et" emrinin nasıl etnik temizliğe dönüştüğü ve 2 bin 483 ailenin soy bazlı nasıl yok edildiği anlatılıyor. El-Ehli Baptist Katliamı, Cibaliye Katliamı, El-Fahura Katliamı, Şifa Hastanesi Katliamı, Han Yunus Katliamı, Deir el- Belah, Burayc Okul Katliamı, Nabulsi Kavşağı Katliamı, Refah Katliamı, World Central Kitchen Katliamı, Nusayrat Katliamı gibi katliamlarla binlerce sivil hedef alındı. 67 bin 211 teyitli şehit, enkaz altındakilerle birlikte 100 binin üzerinde kayıp ve 169 bin 961 yaralı var. 20 binden fazla çocuk katledilirken bin bebek, henüz bir yaşına basmadan bu vahşetin kurbanı oldu. 1722 sağlık çalışanı ve 433 gazeteci öldürüldü.