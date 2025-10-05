Z kuşağının hayali: Mini emeklilik

Günümüz iş dünyasında genç çalışanların davranışları, şirketlerin alışılmış dengelerini sarsıyor. TürkRus sitesinde yer alan habere göre, son yıllarda "sessiz istifalar", "spontane ayrılıklar" ve "gürültülü istifalar" gibi kavramlarla işverenleri zorlayan yeni iş trendi, "mini emeklilik". Artık genç çalışanlar, aylar hatta yıllar süren bilinçli molalarla kariyerlerine ara veriyor, işten çekilip kişisel gelişim, seyahat ya da sadece "hayatı yaşama"ya odaklanıyor. Uzmanlar bunu; genç nesillerin iş yaşamında "zorunda olmak" yerine "istemek" üzerinden karar verme eğiliminde olmalarıyla açıklıyor. Psikologlar ise kuşaklararası değer kayması olarak tanımlıyor. Yeni kuşaklar, sorumluluktan çok anlam arayışını önceliyor. Uzmanlara göre, şirketler genç yeteneklere sadece maaş ve unvan vaatleriyle değil, esneklik ve kişisel gelişim fırsatları sunmalı.