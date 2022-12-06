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Giriş Tarihi: 6.12.2022 16:26 Son Güncelleme: 6.12.2022 16:26

Zafer Işık kimdir, kaç yaşında, nereli? Zafer Işık yaşı, hayatı, biyografisi

1972 Gemlik doğumlu olan ve Anadolu Üniversitesi Makine Bölümü’nden mezun olan Zafer Işık, hayatı hakkında detaylarla gündemdeki yerini alıyor. Bu kapsamda “Zafer Işık kimdir, kaç yaşında, nereli?” gibi birçok soru yanıt aramaya başladı. AK Parti’ye kuruluşundan bu yana üye olan Işık, çeşitli kademelerde de görev almıştır. İşte Zafer Işık hakkında detaylar.

Zafer Işık kimdir, kaç yaşında, nereli? Zafer Işık yaşı, hayatı, biyografisi

AK Partili milletvekili Zafer Işık kimdir, kaç yaşında, nereli? gibi sorularla merak konusu haline geldi. Işık; İlk, orta eğitiminin ardından ve meslek lise eğitimini makina üzerine Gemlik'te tamamladı. Ardından Eskişehir'de Makine bölümünde lisansını tamamladı. Zafer Işık, AK Parti'nin kuruluşundan itibaren Gemlik İlçe teşkilatında Ekonomi İşleri Başkanlığı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı ve İlçe Başkanlığı görevlerini yürütmüş bir isimdir. Peki, Zafer Işık kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler.

ZAFER IŞIK KİMDİR?

İlk, orta eğitiminin ardından ve meslek lise eğitimini makina üzerine Gemlik'te tamamladı. Ardından Eskişehir'de Makine bölümünde lisansını tamamladı.

2002 yılından bu yana denizcilik ve deniz taşımacılığı sektöründe faaliyet göstermekte olup aynı zamanda hayvancılık ve zeytin üreticisi olarak tarım sektörü ile uğraşmaktadır.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odasında 2 dönem Meclis Üyeliği ve Meclis Başkanvekilliği yaparak, TOBB Genel Kurul Delegesi olarak görev almıştır.



AK PARTİ'nin kuruluşundan itibaren Gemlik İlçe teşkilatında Ekonomi İşleri Başkanlığı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı ve İlçe Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.

İlim Yayma Cemiyeti Gemlik Şubesi, Gemlikspor, Gemlik Yelken Kulübü, Gemlik Belediye Spor, Gemlik Basket Spor Kulübünde ve Gemlik Artvinliler Derneğinde çeşitli görevlerde bulunmuştur.



24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde AK PARTİ Bursa Milletvekili olarak seçildi. Aynı zamanda TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Katip Üyesi ve Parlamentolararası Kosova Dostluk Grubu Başkanlığı ile Gürcistan Dostluk Grubu Başkanvekilliği ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Işık, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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Zafer Işık kimdir, kaç yaşında, nereli? Zafer Işık yaşı, hayatı, biyografisi
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