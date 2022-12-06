Zafer Işık kimdir, kaç yaşında, nereli? Zafer Işık yaşı, hayatı, biyografisi

ZAFER IŞIK KİMDİR?



İlk, orta eğitiminin ardından ve meslek lise eğitimini makina üzerine Gemlik'te tamamladı. Ardından Eskişehir'de Makine bölümünde lisansını tamamladı.



2002 yılından bu yana denizcilik ve deniz taşımacılığı sektöründe faaliyet göstermekte olup aynı zamanda hayvancılık ve zeytin üreticisi olarak tarım sektörü ile uğraşmaktadır.



Gemlik Ticaret ve Sanayi Odasında 2 dönem Meclis Üyeliği ve Meclis Başkanvekilliği yaparak, TOBB Genel Kurul Delegesi olarak görev almıştır.