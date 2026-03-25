Haberler Yaşam Haberleri Zamanın 400 yıllık hikayesi sergileniyor
Giriş Tarihi: 25.03.2026

Gelenekli sanatlar koleksiyonerlerinden Mehmet Çebi'nin uzun yıllardır süren merakı ile oluşturduğu cep saati koleksiyonu, Tophane'i Amire'de sergiye dönüştü. Dönemin en büyük müşterileri olan Osmanlı pazarı için dünya saatçilerinin, 16'ıncı yüzyıldan 20'inci yüzyılın başlarına uzanan zaman diliminde cep saatlerini ihtiva eden koleksiyonun bir kısmı, saat severlerin seyrine açıldı. Tophane'de 15 gün açık kalacak sergide, cep saatçiliğinin teknik gelişimi, dönemin sanat anlayışı ve diplomatik tarih içindeki rolü çok katmanlı bir perspektifle ele alınıyor." Mehmet Çebi Koleksiyonu'ndan Muhteşem Cep Saatleri" sergisinin açılış kurdelesini kesen Vali Davut Gül, daha sonra sergiyi gezip, eserler hakkında bilgi aldı. Sergi, saatçilik tarihinin 400 yıllık serüvenini İstanbul'da bir araya getirdi.

