Zamanla yarışan öğrencilerin yardımına polis koştu

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav dün yapıldı.

KİMLİĞİNİ KAYBETTİ



Türkiye genelinde olduğu gibi Nevşehir'de de öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine akın ederken kimliğini kaybeden bir öğrenci polis ekiplerinin yardımıyla sınava yetiştirildi. Kayseri'de de sınava geç kalan öğrencilerin yardımına polis ekipleri yetişti. Motorize ekipler, zamanla yarışan öğrencileri sınav merkezlerine ulaştırarak mağduriyetin önüne geçti. Zonguldak'ta bir öğrenci de sınava yanlışlıkla kardeşinin kimliğiyle geldi. Kendisini sınava getiren amcası, 8 kilometre uzaklıktaki eve gidip kimliği alıp gelerek kapıların kapanmasına 4 dakika kala çocuğa teslim etti.

İSİMLERİ KARIŞTIRDI



Diyarbakır'da ise isimleri nedeniyle karıştırılan Diyarbakır Anadolu Lisesi ile Yeni Diyarbakır Anadolu Lisesi'ne giden 25 öğrenci de polis ekiplerinin desteğiyle sınava girecekleri okullara ulaştırıldı. Sınav için okul önünde bekleyen velilerden Sedat Arslanlar (35) ise "Kimliğini unutan bir öğrencimizin de velisini, kimliğini alması için Seyrantepe'den ticari taksiyle aldırdık. Ücretini ben ödeyip yardımcı olmaya çalıştım. Benim çocuğum da sınavda, aynı olay bizim başımıza da gelebilirdi" dedi.

GÜZERGÂHI DEĞİŞTİRDİ



Van'ın Erciş ilçesinde özel halk otobüsü şoförü Özcan Osman Karataş, geç kalan öğrenciyi güzergâhını değiştirip sınava yetiştirdi.

HEYECANLA BEKLEDİLER



Okul bahçeleri ve çevresinde heyecanlı bekleyişi süren veliler, çocuklarının sınavdan başarılı sonuç alması için Yasin-i Şerif ve Kuran-ı Kerim okudu. Çocukları sınava giren velilerden bazısı okul duvarına bazısı da getirdikleri kamp sandalyelerine oturup çay içerek bekledi.