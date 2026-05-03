Haberler Yaşam Haberleri Zamanla yarışıp hayata tutundu
Giriş Tarihi: 3.05.2026

Zamanla yarışıp hayata tutundu

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Zamanla yarışıp hayata tutundu
  • ABONE OL
Siirt'te yaşayan Sarı ailesinin kalp rahatsızlığı bulunan 4.5 aylık bebekleri Alparslan, akciğer enfeksiyonu da geçirince durumu ağırlaştı. Entübe edilen bebek, hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Uçaktan iner inmez ameliyata alınan Alparslan, başarılı operasyonlarla sağlığına kavuştu. Ameliyatı yapan Op. Dr. Şimşek, "Geldiğinde hayatını kaybetmek üzereydi. Yedek kan bile beklemeden ameliyata aldık. Önce sağ akciğer atardamarını yapay damarla onararak kan akışı sağladık. Biraz kendine gelince sol akciğere de aynı işlemi gerçekleştirdik. Çocuğumuzun şu an durumu iyi" dedi.
#SİİRT #KONYA ŞEHİR HASTANESİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Zamanla yarışıp hayata tutundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA