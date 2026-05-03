Zamanla yarışıp hayata tutundu

Siirt
'te yaşayan Sarı ailesinin kalp rahatsızlığı bulunan 4.5 aylık bebekleri Alparslan, akciğer enfeksiyonu da geçirince durumu ağırlaştı. Entübe edilen bebek, hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesi
'ne sevk edildi. Uçaktan iner inmez ameliyata alınan Alparslan, başarılı operasyonlarla sağlığına kavuştu. Ameliyatı yapan Op. Dr. Şimşek, "Geldiğinde hayatını kaybetmek üzereydi. Yedek kan bile beklemeden ameliyata aldık. Önce sağ akciğer atardamarını yapay damarla onararak kan akışı sağladık. Biraz kendine gelince sol akciğere de aynı işlemi gerçekleştirdik. Çocuğumuzun şu an durumu iyi" dedi.