Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak, hangi ay? Yeni yıla sayılı günler kala 2023 asgari ücret tutarı milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bu noktada; ücretin ne zaman hangi ayda yatacağını öğrenmek isteyenler "Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? 2023 Zamlı asgari ücret hangi ay yatacak; Ocak mı Şubat mı?" soruları için yanıt arıyor. İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler.
ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK?
2023 yılında geçerli olacak asgari ücret, Şubat ayında hesaplara yatacak.
TÜRK İŞ'İN RESMİ ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ 9.000 TL OLDU
Asgari ücret 3. toplantısı sona erdi. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Toplantı 3 saat sürdü. Toplantı sonrası TÜRK-İŞ'in resmi asgari ücret teklifi 9.000 TL oldu...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sonrası TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay açıklamalarda bulundu. Atalay, şu ifadeleri kullandı:
"20 gündür süren bir süreç, arkadaşlar asgari ücret 3. toplantısını yaptılar. Beni de buraya çağırdılar. TÜRK-İŞ 40 senedir bir araştırma yapıyor. TÜRK-İŞ'in açlık sınırı 7.785 TL, yoksulluk sınırı 10.000 TL. Böyle bir ifade kullanmıştık, bu ifade üzerinden 20 gündür TÜRK-İŞ'in teklifi 7.785 TL dendi. Bizim bu zamana kadar hiçbir teklifimiz olmadı. Şimdi teklifi yukarıda Bakan Vedat Bilgin Bey'e de Asgari Ücret Tespit Komisyonu üyelerine de söyledim. TÜRK-İŞ'in resmi teklifi 9.000 TL'dir. Verirlerse masaya oturur, görüşür imzalarız, vermezlerse masada olmayız."
ASGARİ ÜCRET 2023 İÇİN NE ZAMAN AÇIKLANACAK? BAŞKAN ERDOĞAN TARİH VERDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret 2023 ile ilgili önemli bir mesaj geldi. Başkan Erdoğan, "Bakan Bilgin'le görüşüp asgari ücret meselesini yoluna koyacağız. Büyük bir ihtimalle yarın açıklayacağız" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN '9 BİN TL' SORUSUNU YANITLADI
'Asgari ücret 9 bin TL olur mu?' sorusuna yanıt veren Başkan Erdoğan asgari ücretin tüm kesimleri ilgilendirdiğine dikkat çekerek, "Herkesin dediğiyle adım atmayız, bizim sırtımızda küfe var" dedi.