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Giriş Tarihi: 23.1.2023

Zap Nehri artık rafting ile anılıyor

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Zap Nehri artık rafting ile anılıyor
Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleri tarafından sağlanan huzur ortamıyla birlikte gençler artık doyasıya rafting yapıyor. Her yıl geleneksel hale getirilen Çukurca Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali binlerce genci ağırlıyor. Son yapılan etkinliğe katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Bakanlık olarak, bu coğrafyada hiçbir ana ağlamasın, hiçbir gözyaşı dökülmesin, hayat ülkemizin her köşesinde olduğu gibi buralarda da olağan akış içinde devam etsin diye mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.
Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt ise bölgenin artık terörle değil spor, sanat ve kültürle anıldığını ve bundan sonra daha da ileriye gideceğini belirtti. Kaymakam Kurt güvenlik güçleri sayesinde bölgenin huzura kavuştuğunu, artık insanların tarıma yöneldiğini, devletin halkı için bütün teşvikleri seferber ettiğini ifade etti. Kurt ilçedeki gençlerin artık spora yöneldiği belirterek her türlü desteği vererek yanlarında olacaklarını açıkladı.
Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar da, her yıl düzenledikleri Çukurca Fotosafari ve Doğa Sporları sayesinde ilçenin adeta imajının değiştiği belirtti. Başkan Dündar ilçede sporseverler tarafından kurulan ve bizzat belediye tarafından da desteklenen Zap Rafting Takımı'nın yapılan yarışmalarda büyük başarılara imza attıklarını ifade etti.

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Zap Nehri artık rafting ile anılıyor
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