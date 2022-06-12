Zara markası hangi ülkenin, sahibi kim? Zara "ekmek reklamı" sonrası araştırılıyor: Nerenin markası?

Markanın Almanya'da yayınlanan katalog reklamları kamuoyuna yayıldı. Bahsi geçen görsellerde, ekmeğin ayaklar altına alındığı görüldü. Söz konusu reklamda ayakkabının içinde, sandaletin altında ve üstünde ekmek görülüyor. Ekmeğin bu şekilde kullanılması çok sayıda kişinin tepkisine yol açtı.

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe de Zara'ya tepki gösteren isimlerden biri oldu. Yıldız Tilbe, paylaşımlarında 'Dünyada ve ülkemizde o kadar aç ve muhtaç varken, ekmeğe bu hakaret nasıl yapılır. Ayaklar altında siz kalın inşallah' dedi.