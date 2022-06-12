Zara markası hangi ülkenin, sahibi kim? Zara "ekmek reklamı" sonrası araştırılıyor: Nerenin markası?

Zara ekmek reklamı sonrası milyonlar dünyaca ünlü giyim markasının sahibini merak etmeye başladı. Sosyal medyada reklam görselinde ekmek kullanan ve bununla beraber yeni sezon sandaletini tanıtan markayla ilgili olarak "Zara hangi ülkenin markası, sahibi kim?" soruları yanıt aramaya başladı. Sandaletleri ekmeklerin üstüne konumlandıran reklam ile ilgili dev giyim markası eleştiri yağmuruna tutuldu. Peki, Zara hangi ülkenin markası, sahibi kim? İşte detaylar...
Zara, İspanyol merkezli giyim ve aksesuar markası. 1975 yılında Arteixo, Galiçya'da Amancio Ortega ve Rosalía Mera tarafından kuruldu. Mağazaları genelde büyük alanlar üzerine kurulmaktadır. Dünyanın en büyük 3 hazır giyim şirketinden biridir. 2015 yılı itibarıyla dünya genelinde 88 ülkede 2.000'in üzerinde mağazası vardır. Türkiye'de ise 37 mağazası bulunmaktadır.
İnditex grubu bünyesinde yer alan Zara grubun en büyük şirketidir. İnditex grubunda Zara ile beraber; Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Uterqüe, Stradivarius, Zara Home ve Bershka markalarıda yer almaktadır.
Markanın Almanya'da yayınlanan katalog reklamları kamuoyuna yayıldı. Bahsi geçen görsellerde, ekmeğin ayaklar altına alındığı görüldü. Söz konusu reklamda ayakkabının içinde, sandaletin altında ve üstünde ekmek görülüyor. Ekmeğin bu şekilde kullanılması çok sayıda kişinin tepkisine yol açtı.
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe de Zara'ya tepki gösteren isimlerden biri oldu. Yıldız Tilbe, paylaşımlarında 'Dünyada ve ülkemizde o kadar aç ve muhtaç varken, ekmeğe bu hakaret nasıl yapılır. Ayaklar altında siz kalın inşallah' dedi.