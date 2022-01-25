Zariyat Suresi 58. Ayet - Zariyat Suresi 58. Ayet Okunuşu Ve Anlamı

Zariyat Suresi, Mekke döneminde nazil olan bir suredir. 60 ayet olan Zariyat Suresi, ismini ilk ayetinde geçen "ez- zariyat" kelimesinden alır. Bu kelime, esip savuran rüzgarlar anlamına gelir. Sure içerisinde başlıca; öldükten sonra hesap için toplanma, inkar edenlerin ahirette karşılaşacakları azap, mü'minlere verilecek ödüller, Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren deliller konu edilir.

Zariyat Suresi 58. Ayet

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتٖينُ

Zariyat Suresi 58. Ayet Okunuşu

İnna(A)llâhe huve-rrazzâku żû-lkuvveti-lmetîn(u)

Zariyat Suresi 58. Ayet Anlamı

Şüphesiz rızkı veren, sarsılmaz gücün sahibi olan yalnızca Allah'tır.

Zariyat Suresi 58. Ayet Tefsiri

Zariyat suresinin tefsiri, 56-58. ayetler arasında belirtilmiştir. Buna göre;

Öyle anlaşılıyor ki 56. âyette sözü edilen öğüdün özü, insanların ve cinlerin yaratılış amacını hatırlatmaktır. 56. âyette açıkça ifade edildiği üzere bu yaratılış amacı, onların sadece Allah'a kulluk etmeleridir. Fakat burada fert fert her bir insan ve cinin zorunlu olarak Allah'a kulluk etmeleri değil, bu iki türden isteyenlerin kendi seçimleriyle bunu yapmaları kastedilmektedir (Zemahşerî, IV, 32). Nitekim başka birçok âyetten de bu mâna anlaşılmaktadır. Meselâ Mülk sûresinin 2. âyetine göre hayat ve ölüm insanların sınanması amacıyla var edilmiştir. 56. âyetin "sırf bana kulluk etsinler" şeklinde tercüme edilen kısmı "sırf beni tanısınlar" şeklinde de anlaşılmıştır (Şevkânî, V, 106); fakat son tahlilde Allah'ı tanımanın anlamı O'na gerektiği şekilde kulluk etmektir. Burada "kulluk" ile Allah Teâlâ'nın buyruk ve yasaklarına uymanın değil, mümin olsun inkârcı olsun bütün cinlerin ve insanların Allah'ın kudreti ve koyduğu ilâhî-tabii yasalar önünde zorunlu olarak boyun eğmelerinin kastedildiği yorumu da yapılmıştır; Taberî'nin tercih ettiği yorum budur (XXVII, 11-12). İbn Atıyye'ye göre bu ifadeyle, anılan varlıkların Allah'a kulluk etmeye yatkın bir yapıda yaratıldıkları ve onları buna yöneltecek yeteneklerle donatıldıkları da kastedilmiş olabilir (V, 183; İbn Atıyye'nin burada kullandığı deliller ve izahı için bk. Rûm 30/30). 57 ve 58. âyetlerde bu kulluğun –hâşâ– Allah'ın yararınaymış gibi algılanmaması için çok açık ifadelerle O'nun buna muhtaç olmadığı, asıl şuurlu varlıkların O'na kulluk etme ihtiyacı içinde oldukları belirtilmiştir.



Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 137