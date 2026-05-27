Zayıf halkayı güçlendirme günleri

13 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) sayılı günler kala öğrencilerde stres yükselirken, uzmanlar son dönemde yapılan en büyük hatanın "panik çalışması" olduğunu söylüyor. Özellikle bayram tatilinde birçok öğrenci tüm konuları yeniden yetiştirmeye çalışırken, eğitimciler bu dönemin maraton değil "ince ayar süreci" olarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre son haftalarda başarıyı artıran temel unsur yeni konu öğrenmek değil, öğrencinin kendi hata haritasını çıkarabilmesi. Çünkü LGS'de artık bilgiden çok dikkat, yorumlama ve hata yönetimi belirleyici oluyor.

HER YANLIŞ AYNI DEĞİL

Eğitim uzmanları, öğrencilerin çözdükleri denemelerde yaptıkları yanlışları "bilgi eksiği", "dikkat hatası" ve "zaman yönetimi problemi" olarak ayırmasını öneriyor. Örneğin matematikte soruyu anlayıp işlemi yanlış yapan öğrenci ile paragrafı yetiştiremeyen öğrencinin ihtiyacının farklı olduğuna dikkat çekiliyor. Bu nedenle tüm konuları tekrar etmek yerine, yanlışın kaynağına yönelik çalışma yapılmasının çok daha etkili olduğu belirtiliyor. Özellikle son haftalarda öğrencilerin en çok zorlandığı alanların yeni nesil problem soruları, uzun paragraf soruları ve grafik yorumlama bölümleri olduğu ifade ediliyor.

MİNİ ONARIM DÖNEMİ

Uzmanlara göre son günlerde uzun konu tekrarları yerine kısa ama yoğun çalışmalar daha verimli sonuç veriyor. Bunun için öğrencilere şu yöntem öneriliyor:

Yanlış yapılan soruyu tekrar çözmek.

Çözüm mantığını kısa notlarla özetlemek.

Aynı tarzdan birkaç soru daha çözmek.

Bir gün sonra aynı soruya yeniden dönmek. Bu yöntemin hem bilgiyi kalıcı hale getirdiği hem de öğrencinin aynı hatayı tekrar yapmasını azalttığı belirtiliyor. Uzmanlar, öğrencilerin genellikle iyi oldukları derslere yöneldiğini, zorlandıkları konuları ise sürekli ertelediğini belirtiyor. Ancak son haftalarda asıl farkı oluşturanın tam da bu kaçılan alanlar olduğu vurgulanıyor. Özellikle matematik problemleri, sözel mantık soruları ve dikkat gerektiren uzun paragraf sorularının üzerine gidilmesi gerektiği ifade ediliyor. Uzmanlara göre öğrencinin son günlerde sürekli aynı netlerde kalmasının en önemli nedeni de bu "konfor alanı çalışması."

SINAV SAATİNE GÖRE YAŞAYIN

LGS'ye yaklaşırken biyolojik saatin de sınav düzenine göre ayarlanması gerekiyor. Öğrencilerin sabah erken kalkması, denemeleri gerçek sınav saatinde çözmesi ve özellikle uyku düzenini bozmaması öneriliyor. Çünkü uzmanlara göre son hafta gece geç saatlere kadar ders çalışmak, bilgiyi artırmaktan çok dikkat performansını düşürüyor.

BAYRAMDA DERSİ BIRAKMAYIN

Bayram ziyaretleri ve aile programlarının öğrencilerin çalışma düzenini bozabildiğine dikkat çeken uzmanlar, bu süreçte tamamen derslerden kopmanın da risk oluşturduğunu belirtiyor. Günde birkaç saatlik planlı çalışma, kısa tekrarlar ve deneme analiziyle ritmin korunabileceği ifade edilirken, uzun saatler masada oturmanın verim anlamına gelmediği vurgulanıyor.

SON DÜZLÜKTE MORAL DE ÖNEMLİ

Uzmanlara göre LGS'nin son haftalarında öğrencilerin psikolojik dayanıklılığı da büyük önem taşıyor. Özellikle arkadaş çevresindeki net kıyaslarının öğrencileri gereksiz strese soktuğu belirtilirken, adayların başkalarının performansına değil kendi gelişimine odaklanması gerektiği ifade ediliyor.

KALAN SÜREDE BUNLARI YAPIN

Her gün en az bir branş denemesi çözün.

Yanlış yaptığınız soru tiplerini listeleyin.

Uzun konu tekrarlarından kaçının.

En çok zorlandığınız alanlara yönelin.

Problem ve paragraf pratiğini bırakmayın.

Süre tutarak soru çözün.

Uyku düzeninizi bozmayın.

Telefon ve sosyal medya süresini azaltın.

Eski yanlış sorularınızı yeniden çözün.

Kısa yürüyüşlerle zihninizi dinlendirin.