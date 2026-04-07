Zayıflama iğneleri tatlıcıları vuruyor

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

ABD'de hızla büyüyen kurabiye zincirlerinden Taylor Chip iflas bayrağını çekti. 2018'de kurulan şirket, yaklaşık 8 yıl içinde yakaladığı büyümeyi sürdüremedi ve tüm mağazalarını kapatma kararı aldı. Pazarın önemli oyuncularından Crumbl Cookies'in de mağaza kapanışlarıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Daha önce de Mrs. Fields, Great American Cookies ve Crumbs Bake Shop gibi markalar benzer şekilde iflas süreçleri yaşamıştı. Analistlere göre sektördeki daralmanın tek nedeni finansal baskılar değil. ABD'de kullanımı hızla artan GLP-1 türü zayıflama iğnelerinin de tüketim alışkanlıklarını değiştirdiği değerlendiriliyor.