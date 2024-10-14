‘Zayıflamak için şeker hastalığı ilaçlarını kullananlar var’

Konya Farabi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Hayretdin Köklü, son dönemde obezite hastalarının zayıflamak için şeker hastalarının kullandığı ilaçları kullandıklarına dikkat çekti. Bunun büyük bir hayati risk oluşturduğunu belirten Köklü, "Şeker hastalarımıza yazdığımız ilaçlar sayesinde hastamızın şekeri normalleşir ve hastamız kilo verir. Ancak hastalarımız daha sonra sosyal medyada bu ilacı kullandığını ve kilo verdiğini yazıyor. Bunu gören şeker rahatsızlığı olmayan obezite hastalarımız da ilacı kendileri alıp rastgele kullanmaya başlıyorlar. Kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Çünkü ciddi yan etkileri olabilir. Kalp krizine dahi yol açabilen şeker düşüklüğü, kan gazı değerinin değişmesi, karaciğer enzim yüksekliği, böbrek yetersizliği gibi ciddi durumlar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla şekeri olmayanlar, doktor kontrolü dışında kilo verme amaçlı kesinlikle şeker ilaçları kullanmasın. Obezite sorunu olan hastaların doktora başvurması, uygun tetkiklerle altta yatan bir sorun olup olmadığı, metabolik bir sorunun olup olmadığının araştırılması, bu bulgulara göre hastaya özgü kişileştirilmiş tedavi başlanması gerekir" dedi.