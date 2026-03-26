Zehir ağı sosyeteye uzandı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gece saatlerinde yapılan son operasyonda aralarında eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas, manken Didem Soydan, oyuncu Hande Erçel, işadamları Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, eski manken Güzide Duran'ın da bulunduğu 16 ünlü isimler hakkında gözaltı kararı verildi. 16 adrese yapılan eşzamanlı operasyonda, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ve Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas ile işadamları Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı, manken Didem Soydan ve Güzide Duran dahil 14 kişi gözaltına alındı. Yurtdışında olduğu tespit edilen Hande Erçel ve bir şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.



İŞTE O İSİMLER

Fikret Orman, Güzide Duran, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Hande Erçel, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Kaan Mellart, Didem Soydan, Onur Talay, Mustafa Tari. Şüphelilerden numune örnekleri alındı.





NARKO PARTİNİN VIP KONUKLARI

Firari Kasım Garipoğlu'nun barmen ve şoför olarak hizmet eden isimler savcılığa verdikleri ifadelerinde partiye katılan çok sayıda ismi itiraf etmişti. Şoför İsmail Ahmet Akçay'ın telefonunda yapılan inceleme sonucu partiye katılan isimlerin listesi tespit edilmişti. Partilere katılan isimler arasında Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı'nın adının da geçtiği ortaya çıkmıştı.

İşte o liste: "Burak Altındağ, Semiha Bezek, Eylül Su Sapan, Berk Atan, Dilara Aksuyek, Yusuf Tekin, Yavuz Cansız, Cengizcan Atasoy, Süreyya Arioba, İbrahim Barut, Mert Ayaydın, Taha Bilici, Kerim Sabancı, Hakan Sabancı."