Zehir evine operasyon

Kocaeli
Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Aldıkları ihbar üzerine harekete geçen narkotik ekipleri M.N.K. isimli bir şüpheliyi yakın takibe aldı. Elde edilen bilgi ve deliller doğrultusunda, şüphelinin adresine baskın düzenlendi. Adrese düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddelerinin yanı sıra üretim için kurulan özel düzenekler ve çeşitli silahlar ele geçirildi. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 15 kök Hint keneviri, 121 gram kurutulmuş kenevir, 56 gram bonzai, yaklaşık 816 gram kenevir tohumu, 1 pompalı tüfek ve buna ait fişekler, 1 kılıç ve 1 kama uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda teknik ekipman ve düzenek ele geçirildi. Operasyon sırasında evde bulunan M.N.K. yakalanarak gözaltına alındı.