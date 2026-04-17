Zehir imalathanesine baskın! Koli koli uyuşturucuyla yakaladılar…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Büyükçekmece İlçesi'nde bulunan bir adrese ve bir araca yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. İki kişi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Araçta ve uyuşturucu madde imalathanesine dönüştürülen adreste yapılan aramalarda 426 kilo 950 gram uyuşturucu katkı maddesi, bir milyon doluma hazır boş kapsül, 50 bin doluma hazır boş plastik kutu, uyuşturucu hap üretiminde kullanılan beş makine ve üç milyon 70 bin uyuşturucu "Pregabalin" etken maddeli sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından gözaltına alınan iki suç ortağından biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğeri ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.