Zehir tacirine jet ceza

İzmir merkezli 14 ilde geçen 20 Ocak'ta düzenlenen Cumhuriyet tarihinin en büyük 'Narkokapan' operasyonunda, 641 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden uyuşturucu satıcı Ergün Narcılar hakkındaki soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hızla tamamlandı. 6 Şubat'ta hazırlanan iddianame, İzmir 22. Ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edildi. 24 Mart'ta görülen ilk duruşmada da davayı sonuçlandıran mahkeme, uyuşturucu satıcısı Narcılar, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 Bin TL adli para cezasına çarptırdı. Savcılığın, operasyondan 2 haftada iddianameyi hazırlaması, mahkemenin de iddianameyi kabul ettikten 18 gün sonra davayı sonuçlandırması, "Sıfır gecikmeli yargı' modeline örnek teşkil etti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!