Zehir tacirleri jandarmaya ateş açtı

Bahçelievler'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda şüpheli şahıslar tarafından görevlilere ateş açılması sonucu bir jandarma uzman çavuş yaralandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik olarak Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı'nca planlı tahkikat yürütüldüğü belirtildi. Uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şahıslarla, gizli soruşturmacı aracılığında Bahçelievler'de dün temas gerçekleştirildiği belirtilen paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Uyuşturucu madde alışverişi sırasında bölgede konumlanan JASAT ekiplerinin hareketlenmesi üzerine, şüpheli şahıslar tarafından görevlilere ateş açılmış, meydana gelen silahlı çatışmada J.Uzm.Çvş. B.B. kolundan yaralanmıştır. Şüphelilerden H.K. ve O.I. yakalanmış olup, üçüncü şüphelinin yakalanmasına yönelik kolluk çalışmaları devam etmektedir."