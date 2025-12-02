Haberler Yaşam Haberleri Zehir tacirleri tutuklandı
Giriş Tarihi: 2.12.2025

Emir SOMER Emir SOMER
Uyuşturucuyla mücadeleyi aralıksız sürdüren İstanbul Emniyeti; zehir tacirlerine peş peşe operasyonlar düzenledi. İstanbul Narkotik Masası Polisleri; beş farklı operasyonda sevkiyata çıkacak zehir tacirlerine suçüstü yaptı. Esenyurt, Başakşehir, Pendik, Sancaktepe ilçelerinde yapılan baskınlarda 20 uyuşturucu satıcısı yakalandı. Satılarak piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelere el konuldu. Dört farklı türdeki uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonlarda gözaltına alınan 20 zehir taciri tutuklandı.
