Zehir tacirlerine büyük darbe: 2 ton uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının desteğiyle 76 ilinde gerçekleştirilen operasyonlarda; 2 ton 6 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 889 bin 171 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 595 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'DA ZEHİR TACİRLERİNE AĞIR DARBE

Türkiye genelindeki operasyonların en dikkat çekici başarılarından biri İstanbul'da gerçekleşti. Ekipler, 218 kilogram skunk, 105 kilogram metamfetamin, 82 kilogram kokain ve 1 milyon 20 bin 636 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Operasyonlar sonucunda 30 şüpheli yakalanarak adalete teslim edildi.

ADANA VE DİYARBAKIR'DA YÜKSEK MİKTARLI ELE GEÇİRMELER

Adana'da düzenlenen bir operasyonda, tam 825 kilogram eroin ele geçirildi. Operasyonun ardından bir zehir taciri gözaltına alındı. Diyarbakır'daki operasyonlarda ise 72,5 kilogram skunk ele geçirilirken, 5 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

İZMİR VE GAZİANTEP'TE GÜÇLÜ MÜCADELE

İzmir'deki operasyonlarda 39 kilogram esrar ve 473 bin 191 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 14 kişi gözaltına alındı. Gaziantep'te ise; 39 kilogram skunk, 9 kilogram esrar ve 34 bin 730 adet uyuşturucu hap ele geçirilerek, 7 şüpheli tutuklandı.

ANKARA, VAN VE AĞRI'DA BAŞARILI OPERASYONLAR

Başkent Ankara'da düzenlenen operasyonlarda 80 kilogram skunk ve 21 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 5 şüpheli yakalandı. Van'da ise; 53 kilogram eroin ve 22,5 kilogram metamfetamin ele geçirilirken, 7 zehir taciri gözaltına alındı. Ağrı'da düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen 29 kilogram esrar ve 14,5 kilogram metamfetamin, 3 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlandı.

BAKAN YERLİKAYA: "GEÇİT YOK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonların ardından yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılığı bir kez daha vurguladı:

"Türkiye Yüzyılı'nda en büyük hedeflerimizden biri, ülkemizi uyuşturucuya karşı ulaşılmaz ve yasaklı bir kale haline getirmektir. Hem uyuşturucunun arzıyla hem de talebiyle mücadelemizi sürdürüyoruz."

TEHLİKEYE KARŞI KARARLI ADIMLAR

Operasyonlarda 2 bin 850 ekip, 8 bin 340 personel, 27 hava aracı ve 77 narkotik dedektör köpeği görev aldı. Türkiye'nin dört bir yanında hız kesmeden devam eden bu mücadele, toplum sağlığını korumak ve genç nesilleri uyuşturucunun karanlık yüzünden uzak tutmak adına kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.