Zehir tacirlerine büyük darbe

İzmir'de, 'uyuşturucu ticareti' yapanlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir cumhuriyet başsavcı vekili ve 14 cumhuriyet savcısı ile yürütülen soruşturmada, delillerin toplanmasının ardından 19 Ocak'ta operasyon düzenlendi. Konak, Karabağlar, Buca, Bornova, Bayraklı, Gaziemir, Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe ve Karşıyaka ilçeleri başta olmak üzere 11 ilde yapılan eşzamanlı operasyonda, 705 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 654'ü tutuklanırken 51'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Firari şüpheliler ise aranıyor.Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilerin, WhatsApp, Telegram, Messenger ve Facebook gibi internet iletişim uygulamaları üzerinden uyuşturucu talebinde bulunan kullanıcılarla irtibat kurdukları, satışı da bu platformlar aracılığıyla organize ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca uyuşturucuyu, farklı yer ve mekânlarda, günübirlik kiralanan evlerde sattıkları kuryeler aracılığıyla talep edenlere gönderdikleri de belirlendi. Ayrıca okul, yurt ve benzeri alanlarda yaşı küçük kişilere de uyuşturucu satarak kullanımını yaygınlaştırmaya çalıştıkları anlaşıldı.