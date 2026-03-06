Zehir tacirlerine büyük darbe

EMNİYET Genel Müdürlüğü tarafından 67 ilde düzenlenen operasyonlarda 574 kg uyuşturucu madde ele geçirildi, 638 şüpheli yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde son 5 gündür sürdürülen çalışmalarda "Uyuşturucu Madde Satıcılarına" yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü. İl Emniyet Müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonlara 895 ekip, 2 bin 237 personel, 12 hava aracı ve 21 narkotik dedektör köpeği katıldı. Operasyonlarda; 574 kg uyuşturucu madde, 755 bin 614 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gençlerin sağlığını ve toplum huzurunu hedef alan bu maddelerin piyasaya sürülmeden engellendiği bildirildi.