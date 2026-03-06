Zehir tacirlerine büyük darbe

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

EMNİYET Genel Müdürlüğü tarafından 67 ilde düzenlenen operasyonlarda 574 kg uyuşturucu madde ele geçirildi, 638 şüpheli yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde son 5 gündür sürdürülen çalışmalarda "Uyuşturucu Madde Satıcılarına" yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü. İl Emniyet Müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonlara 895 ekip, 2 bin 237 personel, 12 hava aracı ve 21 narkotik dedektör köpeği katıldı. Operasyonlarda; 574 kg uyuşturucu madde, 755 bin 614 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gençlerin sağlığını ve toplum huzurunu hedef alan bu maddelerin piyasaya sürülmeden engellendiği bildirildi.