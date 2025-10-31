Haberler Yaşam Haberleri Zehir tacirlerine geçit yok! 1 şüpheli tutuklandı
Zehir tacirlerine geçit yok! 1 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu ile mücadelesini aralıksız sürdüren Erzincan Polisi gerçekleştirdiği çalışma kapsamında, sentetik ecza maddesi ele geçirirken yakalanan şüpheli 1 kişi tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonda; 216 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, yakalanan M.C.Ş. isimli şahıs hakkında TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti) yapmak suçundan işlem yapıldı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "Uyuşturucu suçlarıyla etkin mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

