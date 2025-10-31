Zehir tacirlerine geçit yok! 1 şüpheli tutuklandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonda; 216 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, yakalanan M.C.Ş. isimli şahıs hakkında TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti) yapmak suçundan işlem yapıldı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "Uyuşturucu suçlarıyla etkin mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir" denildi.